4月並みの暖かさになったと思ったら真冬の寒さになったり、冬と春のせめぎあいが始まった北陸地方、今週末の3連休はどっちが優勢になるでしょうか。気温は平年を大きく上回る暖かさになりそうですが、後半天気は下り坂、お出かけは前半がよさそうです。3連休北陸地方お出かけは前半がおすすめ今週末の3連休、お出かけは前半がおすすめです。21日(土)高気圧に覆われて各地晴れそうです。朝晩は冷えますので寒暖差に注意が必要で