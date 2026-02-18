今日18日は低気圧や前線の近づく北日本や北陸を中心に、午後は荒れた天気になるでしょう。局地的に雪や雨、風が強まり、雷を伴う所もありそうです。夜の帰宅時間帯は天気の急な変化にご注意ください。今日18日は寒さが緩みますが、明日19日は再び寒くなるでしょう。今日18日午後は日本海側から荒天雪・雨・風強まる今日18日、日本海を前線を伴った低気圧が発達しながら北東へ進む見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った