990万円、待望のベーシックモデル登場マセラティのミドルサイズSUV、『グレカーレ』。2022年の発表以来、普段使い出来るイタリアンプレミアムとしての評価が高まっているシリーズに昨年8月、魅力的なベーシックグレードが追加された。今回の試乗車、車両価格990万円の『グレカーレ・エッセンツァ』である。【画像】魅力的なベーシックグレード！マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ全16枚円安の影響をもろに受ける近年の輸入車