特別国会が18日召集されました。衆議院選挙が行われたことで来年度予算案の審議が例年に比べて遅れる中、高市首相は予算の早期成立に全力をあげる方針です。国会召集日の18日、午前8時の開門と共に初当選の議員らが続々と国会に到着し意気込みを語りました。自民藤田ひかる議員（長野2区）「政治参加の裾野を広げて、そういう皆さんの声も積極的に拾っていける、それを政策に変えていく」チームみらい高山聡史幹事長（比例東京