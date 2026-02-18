【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】異次元の加速！踏みっぱなしの20秒間（実際の様子）2月15日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第2戦ラリー・スウェーデンの競技3日目、エルフィン・エバンスの足元のカメラが捉えた約20秒間の光景が話題を呼んでいる。昨年の年間ランキングで2位となったトヨタのエルフィン・エバンスは、今季も悲願の年間チャンピオン獲得を狙う。チームメイトで昨年の王者で