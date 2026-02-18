１８日午前９時１０分頃、東京都日野市神明の中央道下り線で、「観光バスが燃えている」と１１０番があった。警視庁日野署によると、高速バスのエンジンルーム付近から出火し、車体の後方部分が焼けた。乗員１人と乗客４０人が車外に避難し、けが人はなかった。同署幹部によると、バスは新宿から山中湖（山梨県）に向かう途中で、運転士は「走行中に警告音が鳴り、車内に白い煙が上がった」と話しているという。消防車など計１