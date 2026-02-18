テレビ朝日系「徹子の部屋」が１６日に放送された。ＭＣの黒柳徹子は、この日のゲストを「１８歳でアイドルデビュー。俳優としてもご活躍ですが。現在は会社経営者、東大大学院での研究者、さらに大学教授と何足わらじを履いているか分からない方」とアナウンス。いとうまい子を紹介した。いとうは１９６４年８月１８日生まれ。愛知県名古屋市出身。８２年、ミスマガジンコンテストの初代グランプリを獲得し、翌年にシングル