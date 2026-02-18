衆院選を受けた第２２１特別国会が１８日、召集された。高市首相は午後の衆参両院の本会議で、第１０５代首相に選出される。首相は同日夜に第２次高市内閣を発足させ、全閣僚を再任する方針だ。政府は、衆院解散・総選挙の影響で審議入りが遅れている２０２６年度予算案の早期成立を目指す。高市内閣は１８日午前の臨時閣議で総辞職した。午後の衆院本会議では、首相指名選挙に先立ち、議長に自民党の森英介氏、副議長に中道改