ベネッセコーポレーションが提供する「進研ゼミ 高校講座」は、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』とのタイアップによる新Web CM「神だよなぁ！」篇を、20日より公開する。【動画】たまきが自分の殻を破る！「進研ゼミ 高校講座」新Web CM「進研ゼミ 高校講座」は26年度より新講座の開講・フルリニューアルを予定しており、現在先行入会者を受け付け中。新講座ではAIを活用した学習体験を提供し、