元テレビ朝日アナウンサーで、現在はフローリストとして活躍する前田有紀さん（45）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。現在の仕事について語った。この日のテーマは「セカンドキャリア」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「前田ちゃんはお花屋さんやり始めてどのくらいだっけ」と振られると、前田さんは「10年以上たっていまして」と打ち明けた。「もともとはテレビ局