アメリカのトランプ政権は、日本からアメリカへの総額5500億ドル＝84兆円あまりの投資について、第1弾の3つの案件が決定したと発表しました。アメリカのトランプ大統領は17日、日本からの総額5500億ドル＝84兆円規模の投資をめぐって3つの案件を「第1弾」に選定したとSNSに投稿しました。トランプ氏と商務省によりますと、選定されたのは▼中西部オハイオ州での「史上最大規模のガス火力発電所」の開発、▼南部テキサス州での原油