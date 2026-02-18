【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝浜口真実】１９５６年コルティナダンペッツォ冬季五輪アルペンスキー男子回転の銀メダリストで、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）名誉委員の猪谷（いがや）千春さん（９４）が１７日、当時日本選手団が宿泊していたコルティナダンペッツォのホテルを訪れ、７０年前の思い出を振り返った。猪谷さんは冬季五輪日本勢初のメダリストで、アルペンスキーでは今でも日本人唯一。今回はＩＯＣ