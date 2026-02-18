大相撲の横綱・豊昇龍が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。モンゴルの「旧正月」に合わせ、民族衣装に身を包んだ姿を公開した。豊昇龍は「モンゴルの伝統的な旧正月（ツァガーン・サル）にあたり、皆様とご家族の皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。私自身も、この『火の馬』のように力強く、情熱を持って精進して参ります」と決意を記し、「本年も変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。皆様、素晴