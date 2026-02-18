ミラノ・コルティナオリンピックは大会12日目。フィギュア女子ショートプログラムで中井亜美選手（17）が首位に立つなど、日本勢3選手が高得点を挙げ、最高のスタートを切りました。オリンピック初出場の中井亜美選手。冒頭の大技「トリプルアクセルに」挑戦し、この大舞台でトリプルアクセルを完璧に決めて見せます。その後もジャンプはノーミス。シニアデビューしたばかりの17歳が笑顔あふれるハツラツとした演技で観客を魅了し