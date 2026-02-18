不動産の契約において、営業マンの「私に任せてください」という言葉は、トラブルが発生したときにはなんの効力も持ちません。数年後に後悔しないためには、口約束に頼るのではなく、書面の内容をいかに実態に合わせられるかが重要です。本記事では、松田博行氏の著書『不動産・相続・終活のホントのところ府中の不動産会社の社長が教える後悔しないアドバイス』（叢文社）から一部を抜粋・編集し、「言った言わない」問題を回避す