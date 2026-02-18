税務調査で申告ミスや漏れが見つかると、納税者はさまざまな負担を強いられることになります。追徴課税で金銭的負担が発生するのはもちろんのこと、精神的負担や時間的拘束、取引先への影響など、納税者を取り巻く状況は大きく変化します。本記事では、国税庁出身の税理士・廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』（中央経済社）から、非違が発見された場合に実際に起きることと、その金銭的影響