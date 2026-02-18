子どものいじめが深刻化し、学校に相談しても改善しない場合、親だけで対応するのは困難です。暴言や誹謗中傷が続き、登校できなくなるケースでは、証拠の残し方や学校の対応義務、加害側への法的請求など専門的な判断が必要になります。弁護士に相談することで、具体的な解決策や取るべき手続きが明確になり、子どもと家族を守るための適切な対応につながります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス