パパとママが洗濯物を畳んでいると、パパに遊んでほしい姉妹がやってきて……！？パパと姉妹が遊ぶ姿を撮影した動画が、Instagramで話題です。動画に出てくるのは、4歳の長女ちゃんと2歳の次女ちゃん、パパにおんぶされる0歳の三女ちゃん。微笑ましい家族の時間に、「なんだこの幸せな世界は…」「お父さん素敵だなぁ」と多くの反響が寄せられました。【動画】パパが始めた洗濯物ごっこに姉妹は爆笑！寝る前の家族時間にママと