2026年2月17日、韓国・ニューシスは「EV価格戦争…テスラ・BYDの攻勢に現代・起亜が対抗」と題した記事を掲載した。韓国輸入自動車協会によると、テスラは先月、1966台を販売し、輸入電気自動車（EV）ブランド1位の座を獲得した。2位はBYD（1347台）だった。テスラとBYDは最近、中低価格EV市場を攻略しコスパ競争を繰り広げている。テスラ「モデルY」は昨年、年間輸入車販売数1位の座を獲得した。昨年末には価格を引き下げており、