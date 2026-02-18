ファイナンシャルプランナーの山口京子さんと、元プロ棋士で個人投資家の桐谷広人さんとの特別対談「株式投資は難しくない！桐谷さん流の投資方法と始め方」から、“桐谷さん流の優待株の分散投資のすすめ”についてお届けします！●プロフィール桐谷広人さん：1949年広島県出身、将棋棋士・投資家。日本テレビ系のバラエティ番組『月曜から夜ふかし』で現金を使わず、株主優待のみで生活をする姿が話題になった。現在はテレビ、雑