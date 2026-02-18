ライブBPで最速157.7キロを計測ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプで初のライブBPに登板した。いきなり最速98マイル（約157.7キロ）を計測するなど順調な仕上がりを披露。地元メディアは「サイ・ヤング賞争いをすることを知らしめた」と驚きを持って伝えている。今キャンプ初の実戦形式のマウンドだった。打者4人と対戦して計18球を投げ、安打性の当たりは1本、