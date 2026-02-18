「キャンドゥ」は、2月19日（木）から、ディズニープリンセスをデザインした新商品を、全国の店舗で発売する。【写真】立体感がかわいいシールも！ディズニープリンセス商品一覧■ラインナップは全39品番今回登場するのは、時代を超えて愛されるディズニープリンセスの魅力を、宝石をイメージしたデザインで優美に表現したアイテム全39品番。今回は、シンデレラ、ラプンツェル、アリエル、ジャスミンのデザインに加えてオ