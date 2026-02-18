気象庁によると、１８日午前１１時２８分ごろ、地震があった。震源地は奄美大島北東沖。震源の深さは７０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは４．７と推定。この地震による津波の心配なし。震度３を観測したのは、鹿児島十島村。