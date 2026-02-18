俳優の大和田獏＆岡江久美子さん夫妻の長女で、俳優でタレントの大和田美帆（42）が18日、自身のインスタグラムを更新し、俳優の八嶋智人（55）とともに司会を務めているNHK Eテレ『チョイス@病気になったとき』（毎週日曜後7：00）について、八嶋とともに卒業すると発表した。【写真】Eテレ『チョイス』卒業を発表した大和田美帆投稿でショート動画を公開し、「本日も『チョイス』の収録でした」とあいさつ。この日の衣装を