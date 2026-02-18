サンマルクカフェは、3月8日・9日の2日間、『サンマルクカフェ創業祭』を開催する。期間中、『チョコクロ』を1個購入するともう1個もらえる「チョコクロBUY1 GET1 FREE」を実施する。【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』同店は、1999年3月8日に東京・銀座に1号店をオープンして以来、全てのパンを店内で手作りし、作りたて・できたてを提供するベーカリーカフェとして現在全国に286店舗を展開し、今年で創業2