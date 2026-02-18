ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子。日本時間の18日朝に行われたショートプログラムで新潟市出身の中井亜美選手が大技トリプルアクセルを成功させ、自己ベストを更新。初出場のオリンピックで首位発進です。 フィギュア女子のショートプログラムに登場した新潟市出身の中井亜美選手(17)。冒頭の大技・トリプルアクセルを完璧に成功させると、そのほかの要素も決めてノーミスの演技