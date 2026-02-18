ブシロードとワンダープラネットは、新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』をリリースさせた。さらに、完全新規アニメーションによるゲームオリジナルムービーを公開した。【動画】ゴンの念能力やばい！公開された『HUNTER×HUNTER』完全新規アニメ映像同ゲームは個性豊かなキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵と戦い抜くアクションゲーム。シンプルな操作で幅広い層が楽しめる一方、パーティー編成や様々な