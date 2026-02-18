KK運営会議の初会合であいさつする佐藤敏秀議長（右）。左端は東京電力HDの小早川智明社長＝18日午前、新潟県の柏崎刈羽原発東京電力が社外の視点を取り入れて柏崎刈羽原発（新潟県）を監督するため昨年設けたKK運営会議は18日、初会合を同原発で開いた。発送電を始めた6号機が営業運転に入る前に現場の実態を共有し、会議の活動方針について意見交換した。元東北電力東通原発所長の佐藤敏秀議長は「安全を最優先とした運営を継