コスモエネルギーホールディングスは2026年3月14日、山口県下関市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を開催する。同イベントでは清掃活動に加え、下関市の脱炭素化への取り組みやSAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)などについて学べるプログラムを実施する。山口県下関市で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」開催○清掃活動×体験しながら学べるイベント×