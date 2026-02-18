ルーマニアで緑色の毛をした生まれたての子犬が保護された。米メディア・ドードーが先日、報じた。先月、ルーマニア・ソルカにある動物保護団体「ドゥ・グッド・レスキュー」のスタッフは、近くのキャンプ場に１匹の犬が遺棄されているという知らせを受けた。すぐに助けに向かった。その犬はとても人懐っこく社交的だった。団体スタッフのエリサ・ドゥミトレスクさんはドードーに対し、「私たちが到着すると、彼女はすぐに私