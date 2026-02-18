◆練習試合ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８日・宜野湾）今キャンプ３試合目の対外試合となるヤクルトは３年目左腕の坂本拓己が先発する。１６日から１軍に合流した２年目内野手の田中陽翔が８番・三塁でスタメン。３番・遊撃に長岡、４番には赤羽が入った。スタメンは以下の通り。【ヤクルト】１番・中堅岩田２番・右翼丸山和３番・遊撃長岡４番・二塁赤羽５番・一塁増田６番・ＤＨ古賀７番・捕手鈴木叶８番・三塁田