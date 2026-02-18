MISIA MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、3月30日放送開始のNHKの夜ドラ『ラジオスター』の主題歌に決定した。 本楽曲は、松任谷由実が作詞・作曲を手掛けており、石川県・能登のラジオ局が舞台となるドラマ作品に合わせて書き下ろされた、懸命に生きる人々の姿に寄り添う楽曲となっている。MISIAと松任谷由実のタッグによる楽曲制作は、今回が初めて。そんな2人が能登への思いをこめて作った主題歌が、ドラマの