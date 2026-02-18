NZドル対ドルで下げ拡大、中銀総裁が金利据え置き継続を示唆 NZドルが対ドルで0.7%下落と下げを拡大。対円では92.20円台。 ブレマンNZ中銀総裁は経済回復は初期段階であり、景気回復を支えるために政策金利据え置きを維持したいと語った。ただ、政策の軌跡は年末までに利上げの可能性を示唆している、見通しが変化すればスタンスを調整するとしている。 NZ中銀のハト派据え置きを受け早期利上げ観測が消滅、マー