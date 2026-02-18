【新興国通貨】ドルオフショア人民元は6.88台推移＝中国人民元 16日に6.8900元を割り込んだドルオフショア人民元（USDCNH）は、6.88台前半では買いが出る展開。昨日はドル高局面で一時6.89台を回復も、その後6.88台前半を付けるなど、上値の重さが継続。今日は6.8849－6.8894レンジ。 中国本土市場は春節で休場中。 USDCNH6.8875