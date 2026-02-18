【新興国通貨】ペソ高継続も慎重な動き=メキシコペソ 昨日の中南米市場は17.15ペソ前後での推移から、ドル全面高を受けて17.23台まで一時上昇。ドル高一服もあり上昇分を打ち消し、17.10台まで下げる場面が見られた。先月末のペソ高局面でも下値を支えた17.10手前の買いが依然堅調で、少し戻してもみ合い。 ペソ円はペソ高と円高一服を受けてしっかり。8円95銭前後での推移。 USDMXN17.150MXNJPY 8.958