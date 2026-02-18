J:COMとLemino、WOWOWオンデマンドは、提供中の「Paramount+」について、各社とも3月末でサービスを終了すると発表している。このうち、J:COMは「4月以降もパラマウント作品を引き続きお楽しみいただけるよう、協議を進めております」としている。 J:COMは、J:COM STREAMで提供中の「Paramount+」について、権利元の都合により3月末でサービスを終了すると発表。Leminoも3月31日をもってサービスを終了する