１７日、重慶市銅梁区で行われた竜舞パレード。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月18日】中国重慶市銅梁区で旧暦元日の17日、春節（旧正月）を祝う竜舞のパレードが開幕した。全国各地から12種類、60余りの竜舞チームが集まり、合同で演舞を披露した。催しは正月十五（3月3日）まで続く。