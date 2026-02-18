きょう午前、札幌市で男性3人が落雪に巻き込まれ、1人が意識不明の重体となっています。きょう午前10時半すぎ、札幌市白石区で「会社の屋根の雪が落ちて、3人が生き埋めになっている」と消防に通報がありました。消防によりますと、男性3人が雪に埋まった状態で発見され、およそ20分後に救助されましたが、60代の男性が意識不明の重体です。残りの男性2人は70代で、いずれも意識はあるということです。きょうの札幌は午前10時時点