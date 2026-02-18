歌手で俳優の辺見マリ（75）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。長女でタレント・辺見えみり（49）との親子ショット写真を公開した。【写真】「しゃべって！しゃべっちゃった」辺見マリ＆えみり親子の仲良し2ショットマリは「今夜は久しぶりに2人で焼肉」に出かけたことを明かし、仲良くテーブルに並んだ2ショット写真をアップ。「しゃべって！しゃべっちゃった」といい、親子で充実したひと時を過ごしたことを伝えた