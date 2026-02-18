沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場＝2025年5月【ワシントン共同】米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還を巡り、米国防総省が政府監査院（GAO）からの勧告に回答した文書で、留保する条件を付けていたことが17日分かった。移設先の名護市辺野古には「長い滑走路」が整備されないとし、日本が代替となる滑走路を選定するまで「普天間の施設は返還されない」と説明した。木原稔官房長官は16日の記者会見で「辺野古への移設完