お客さんの性別によって態度を変える店員さんもいるようで？今回は、男尊女卑のディーラーを撃退した人の話をご紹介します。支払いは旦那さんに？「車を買いに一人でディーラーへ行ったときのこと。買いたい車の試乗をしたいと営業の男性に言ったら、『女性にはもっと小さい車がおすすめですよ』と小バカににされました……。『ピンクの軽自動車とかどうですか？』『女性はピンクがお好きでしょう？』とか勝手に決めつけられ……