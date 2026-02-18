タレント薬丸裕英（59）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。朝の情報番組出演をめぐり、大御所タレントに「節操がない」と言われたことを明かした。薬丸は同局朝の情報番組「なないろ日和！」（月〜金曜午前9時26分）で月〜木曜のMCを務める。番組について「（始まって）13年になります」と話すと、元同局プロデューサーの佐久間宣行氏から「その前はTBSで