【53本目3】 2月18日 公開 第53本目3「桐原 紗莉 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月18日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の53本目3「桐原 紗莉 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 53本目3では、元旦を紗莉と過ごすことになったツヨシ。正月からこたつでイチャイチャしようとするのだが、彼女の子供たちから何度も