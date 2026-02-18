【第36話】 2月18日 公開 第36話「続・ムキムキのモヤモヤ」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月18日 、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第36話「続・ムキムキのモヤモヤ」をヤンマガWebにて公開した。 前回、勢いで椎名に告白してしまった片岡に対し、彼女は改めて告白して欲しいと頼む。次の日、椎名に呼び出されて公園に出向く片岡の前には、なぜか無洗米を抱え