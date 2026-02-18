SNSに表示された実業家の堀江貴文さんが株の投資について解説している動画広告をきっかけに、能代市に住む60代男性が現金4,300万円余りをだまし取られる詐欺被害に遭いました。能代警察署の調べによりますと去年11月上旬、能代市に住む60代の男性がSNSのインスタグラムを見ていたところ、実業家の堀江貴文さんが株の投資について解説している動画広告を見つけました。投資に興味があった男性は広告にアクセスし、通話アプリライン