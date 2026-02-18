ｅＷｅＬＬが大幅高で５日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に自社株買いを発表しており、これを好感した買いが入っている。上限を１７万２０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．１３％）、または３億円としており、取得期間は２月１８日から８月１８日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS