「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、地盤ネットホールディングスが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で地盤ＨＤは反落。著名個人投資家の井村俊哉氏が代表を務める投資助言会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）が大株主に浮上したことをきっかけに、足もと同社株は急速人気化。２００円前後から１５００円台まで一気に水準を切り上げた。短