ソフトウェア・サービスが大幅反発している。１７日の取引終了後、１月度の月次売上高と受注高を発表した。受注高は前年同月比３．８倍の６０億９４００万円だったとしており、材料視した買いが入っている。売上高は同３３．４％増の４４億４１００万円、受注残高は同７７．０％増の１８１億７５００万円になった。 出所：MINKABU PRESS