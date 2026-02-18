１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。朝方の売りが一巡したあとは切り返す動きとなったが、株高などリスク資産選好地合いのなか伸び切れなかった。 債券先物は朝方こそ１７日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した影響がみられたものの、１６日夕に行われた日銀の植田和男総裁と高市早苗首相との会談などを経て日銀による早期の追加利上げ観測が後退していることから追随売りは広がらず。前日に日本公認会計士