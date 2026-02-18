人手不足で高校生の採用ニーズが高まる中、高校の教員に企業や仕事を広く知ってもらおうと、岡山市北区で体験会が開かれました。 【写真を見る】高校教員が配管の接続作業を体験高校生の就職を支援するための体験会【岡山】 配管の接続作業を体験する女性。彼女は高校教員です。進路指導をする教員が様々な仕事を体験して理解を深め、生徒への適切なアドバイスができるようにと、高校生の就職を支援する「ジンジブ」が体